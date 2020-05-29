شكرا لقرائتكم خبر عن شادى ألفونس عن مشاركته فى المسلسل العالمى "RAMY": فخور بهذا العمل الساحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان شادى ألفونس عن سعادته الكبيرة للمشاركة فى الموسم الثانى من المسلسل العالمى "RAMY" إلى جانب عدد من النجوم العالميين على رأسهم بطل العمل النجم المصرى الأصل رامى يوسف، والنجم ماهرشالا على.

ونشر شادى ألفونس مجموعة صور لكواليس العمل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "الموسم الثانى من رامى سيبدأ اليوم.. يشرفنى حقًا أن أعمل مع كل واحد من هؤلاء الأشخاص الرائعين وأنا فخور جدًا بكونى جزءا من عائلة رامى.. لا تفوتوا السحر الذى أحدثته هذه المجموعة الرائعة".

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ويجسد رامى يوسف فى مسلسله الكوميدى "رامى" دور شخص يدعى رامى حسن، وتدور قصة المسلسل حول الجيل الأول من المهاجرين، ‏إضافة إلى أحداث تعيشها أسرة مسلمة فى نيوجيرسى بالولايات المتحدة، حيث يلعب رامى دور شاب مسلم يفخر بتراثه، ولا يريد أن يتخلى عنه، فهو يحاول أيضا تحقيق التوازن بين كونه ينتمى إلى أول جيل ‏مصرى مسلم فى العالم الحديث، وكونه أمريكيا.



رامي

وكان كشف الفنان المصرى الأمريكى رامى يوسف أن النجمة الأمريكية ليندسى لوهان، ‏كانت على وشك المشاركة معه فى مسلسله الكوميدى، إلا أنه فشل فى إتمام ذلك، معلقا "فى الموسم الثالث إن شاء الله".