شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يشارك جمهوره نصيحة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شريف منير، جمهوره نصيحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بنشر تدوينه لتحفيزهم على الحرص من الاختلاط وضرورة اتباع إجراءات التباعد الاجتماعى لتجنب الإصابة بالفيروس التاجى، حيث نشر تدوينة عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" قال فيها: "سرير البيت أفضل من سرير المستشفى.. وضيق الرزق أفضل من ضيق التنفس.. والحظر فى بيتك مع أولادك أفضل من العزل لوحدك.. فقط قل الحمد لله".

وفى تعليقه على التدوينة قال شريف منير "الأعداد بتزيد.. لازم ناخد بالنا وماننساش"، وأضاف "أنا شوفت البوست ده.. لقيت إنه كلام منطقى.. حبيت أعرضه عليكم.. وبقوله لنفسى قبل ما بقوله ليكم.. اللى عايز يفهم الكلام وياخد باله يعمل بيه.. واللى مش عاوز براحته هو حُر".





ولتجنب التنمر والتعليقات المسيئة للفنانين، أضاف شريف منير، "لكن اللى هيقول كلام سخيف وبايخ زى.. قول لنفسك.. قول للفنانين اللى بيسافروا وبيصيفوا.. وأنت تعرف إيه عن ضيق الرزق أنت وأمثالك.. والكلام الرزل ده.. مايدخلش على الصفحة ويروح ربنا يسهلّه.. وياريت يقول علشان أعملّه بلوك وأخلى صفحتى نضيفة.. واضح؟".

يشار إلى أن النجم شريف منير، كان قد حرص على تهنئة ابنته أسما بمناسبة عيد ميلادها مثلما اتضح خلال صورة نشرها لهما معًا عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وعلق عليها بكتابة: "أنا وبنتي.. كل سنة وانتى طيبة".. وما أن نشر تلك الصورة حتى انهالت التعليقات عليه من جانب متابعيه ممن حرصوا على تهنئته بتلك المناسبة، مثلما ظهر خلال التعليقات.

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وكان داعب النجم شريف منير، زوج ابنته أسما، محمود حجازى، مؤخرًا وذلك بعد أن قام بحلاقة لحيته، ليبدو فى شكل أصغر تمامًا مما كان عليه، حيث نشر حجازى صورة جديدة له بـ"اللوك الجديد"، ليدخل شريف منير معلقًا وكأنه يعلق لطفل صغير، يا حبيبى خُش ذاكر.. امتحان الإعدادية على الأبواب.. عارف.. لو جبت مجموع حلو.. هجوزك أسما بنتى"، ليرد عليه حجازى قائلا: "أنا اسمى الحقيقى دانيال".

شريف منير قدم مؤخرا مسلسل "ونحب تانى ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وسوسن بدر، وكريم فهمى وتارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.

بينما شارك محمود حجازى فى بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوى ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج ‏احمد عبدالعاطى‏.