شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يشوق جماهيره لأغنيته الجديدة "وحشتونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق المطرب اللبنانى فضل شاكر جماهيره ومتابعيه لأغنيته الجديدة "وحشتونى" الذى يعود بها بعد غياب عن الساحة الفنية الغنائية، والمقرر طرحها قريبا، من كلمات قوس وألحان سهم، حيث نشر عبر حسابه على تويتر البوستر الترويجى للأغنية، زينها بتعليق: "أغنية سنجل قريبا".

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ومن ناحية أخرى، يستعد النجم فضل شاكر لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "غيب"، من كلمات محمد رفاعى، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، وينشر ”الخليج 365” كلمات مقطع من الأغنية حيث تقول:"غيب عن عينى لو مرتاح.. واعتبره حب وراح وانسانى.. عن نفسى مش هانساك.. روح مش فارقه عندى كتير.. جوايا حب كبير..و كفاية اللى انا عشته معاك.. فى عز مانا محتاج وجودك بعدت عنى".

وكان فضل شاكر طرح مؤخرا أغنية سينجل جديدة بعنوان "بتوحشينى" من كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى على أباظة، وتقول كلمات الأغنية: "لما بتوحشينى بحط إيدى على قلبى.. كأنى بضمك ليا.. وأسمع صوتك جوة منى.. وأنا مغمض عينى ..وأفتكر كل اللى بينا..ده اللى بينا مش شوية".

من جهة أخرى، يعمل الفريق الفنى لملك الإحساس الفنان فضل شاكر على إنجاز الألبوم الذى سيتضمن 6 أعمال غنائية، سيتم طرحها على طريقة السينجل كل أغنية بمفردها على مراحل خلال الفترة القليلة المقبلة.