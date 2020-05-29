شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى ساخرا: معنديش صور جديدة لإنى مبغيرش هدومى غير كل أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم أحمد السعدنى من نفسه فى الأوضاع الحالية وعدم قدرته على الخروج والتقاط صور جديدة، ونشر صورة قديمة له فى مدينة برشلونة الإسبانية، معلقا عليها قائلا "مفيش أى صور جديدة لأنى فعلاً مبغيرش هدومى غير كل أسبوع مرة".





يشار إلى أن الفنان أحمد السعدنى، طالب جمهوره من قبل على السوشيال ميديا، بضرورة البقاء في المنزل، للوقاية من فيروس كورونا القاتل، موضحا أن هناك فئة تضطر إلى النزول إلى العمل من أجل كسب قوت يومها، مشيرا لابد لهم أخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى.

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وقال الفنان أحمد السعدنى خلال فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام "حسيت أنه من الواجب على وعلى أى أحد عنده متابعين على السوشيال.. لو قال كلام ولو واحد حتى نفذه أو استفاد بيه يبقى عمل شيء كويس.. أنا بطلب من الجميع أننا نلتزم بيتنا ده شيء كويس.. اللي مضطر ينزل لظروف أكل العيش والشغل والمعيشة يأخد كل الاحتياطات اللازمة.. وربنا يرفع عنا البلاء والوباء ويحفظ مصر".

وعرض مؤخراً للفنان أحمد السعدنى مسلسل "شبر مية" على احدى القنوات الفضائية وحقق نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولته الفنانة نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوى، ‏ونهى ‏عابدين، ‏وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأيف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجى.‏

واعتذر السعدنى مؤخراً عن مشاركته فى مسلسل "لعبة النسيان"، مع الفنانة دينا الشربينى والمأخوذ عن فورمات إيطالى وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وأخرجه هانى خليفة.