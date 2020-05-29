شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا ويوسف الخال فى أول ظهور خارج المنزل منذ العزل الصحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان اللبنانى يوسف الخال بمقطع فيديو صغير له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مع زوجته الفنانة نيكول سابا، فى أول ظهور لهما خارج المنزل منذ فترة تشديد الإجراءات والعزل المنزلى فى لبنان، حيث ظهرا خلال تمشيتهما فى الشارع وارتدت نيكول كمامة واقية فى حين لم يلتزم يوسف الخال بها.

وكانت أعربت الفنانة نيكول سابا، عن غضبها من سوء الأوضاع فى لبنان، قائلة: فى تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر""ما يحدث هو موت بطىء للشعب، موت للأعصاب وللدماغ وللأحلام وللآمال.. وبلبنان عم ينلعب على هالشي كتير منيح وعم بتمّ استغلال موضوع كورونا لأشياء سياسة أخرى. قرّبت الأمور تتوضّح وتنفجر".

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وفى سياق آخر شنت النجمة اللبنانية نيكول سابا، هجوما لاذعا على منتقدى ظهورها بدون مكياج وبدون تسريحة شعرها، قائلة: "أنا مبسوطة بحالى وعلى طبيعتى.. ! تعلموا الذوق وبعدين علقوا".

ونشرت نيكول، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها بدون أى مكياج، صحبتها بتعليق: "هالرسالة لبعض يلى ما بيفهموا مش للكل وما عم عمّم، يعنى إذا هيك وشفتونى ساحرة على انو شعرى بدو تزبيط على شمطاء على ما بعرف شو بلا بلا، يبقى اسمحولى قلكن انكن بلا نظر، الموضوع ببساطة انتو تعودتو على الأشكال المصفصفة وميت اكستنشن على عشرين كيلو رموش على 15 كيلو بويا وميك اب والف فيلتر!! انو بلا ميك اب ما بيعجب وبلا مساوى شعر ما بيعجب، ما فالحين الا بالانتقاد عالرايح والجايى".

وأضافت نيكول: "ايه ارتاحو أنا مبسوطة بحالى وشايفة حالى وما مصدقها عالقليلة، أنا على طبيعتى وهيك رح ضل، بعدين يا أذكياء إذا الواحد قاعد بحجر منزلى مينيموم يكون على طبيعتو ومش مصفصف ببيتو!! فهمتوا ولا بعد يا مزوقين انتو! تعلموا الذوق وبعدين علقوا، لانو أنا لما كنت أعرف فيه كنتو انتو بعدكن عم تتعلمو تقروا شو معنى الكلمة، وهاى الصورة عن جديد رح حطها وبذات اللوك لانو كتير بحبها".