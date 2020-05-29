أحمد داوود: "الحياة هترجع زي الفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان أحمد داوود، على توجيه رسالة إلى جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع مرور العالم أجمع بوباء كورونا.

ونشر داوود، صورة له عبر حسابه على تويتر، وعلق: "ان شاء الله فترة وهتعدي، وهترجع الحياة زي الفل بإذن الله .. نخلي بالنا ونتفائل بالخير عشان نلاقيه".

يذكر أن أحمد داوود شارك في دراما رمضان المنقضي، بمسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي.