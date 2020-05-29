أسما لمنور تنعى عبدالرحمن اليوسفي: أحد رموز النضال الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة أسما لمنور، الوزير الأسبق عبدالرحمن اليوسفي، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات.

ونشرت لمنور، صورة له عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الوزير الأول الأسبق وأحد رموز النضال الوطني.. الأستاذ عبدالرحمن اليوسفي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكرت صحف مغربية، أن الوزير الأول الأسبق والزعيم الاتحادي، عبدالرحمن اليوسفي، توفي صباح اليوم الجمعة، وكان في حالة صحية حرجة، إذ أمضى عددًا من الأيام بالعناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء.

وبدأ عبدالرحمن اليوسفي، حياته المهنية محاميًا قبل أن يدخل الحياة السياسية واحدًا من أبرز المؤسسين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1959، وخلال مساره في العمل النقابي في فترة الاستعمار تعرض لعدة متابعات وللاعتقال والسجن والنفي.