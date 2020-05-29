محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة نجوى كرم على توجيه رسالة إلى جمهورها، والتعليق على الحفل الغنائي الذي أحيته مساء أمس الخميس.
ونشرت نجوى، صورا من الحفل عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "انتوا فرحتي وكانكم كنتوا معايا.. غمضت عيوني وشوفتكوا انا وبغني.. بحبكوا".
يذكر أن نجوى كرم، قدمت حفلا غنائيا "أون لاين" اختتمت به سلسلة حفلات الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية احتفالا بعيد الفطر المبارك، ويقام بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات وMBC جروب.
وكانت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودي نظمت خلال أيام العيد عددا من الحفلات الغنائية لعدد من المطربين تحت شعار "معيدين معاكم"، أحياها كل من الفنانين العراقي ماجد المهندس، والسعودي محمد عبده، وراشد الماجد.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لنجوى كرم بعد حفلها أمس احتفالا بعيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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