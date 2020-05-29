ينطلق العرض الثاني لمسلسل "ليالينا 80"، ابتداء من غدًا السبت، الموافق 30 مايو، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة الحياة الفضائية.
تدور الأحداث في الثمانينات حول حياة هشام،الذي يعود من العمل بالخليج وتتغير حياته بعد حادث سيارة تتعرض له ابنته جميلة مع السائق راضي، ويبدأ في ملاحظة ما لا يعلمه عن زوجته مريم.
مسلسل "ليالينا 80"، بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغني، منة عرفة، محمد على رزق، حسني شتا، نهى عابدين، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. انطلاق العرض الثاني لمسلسل ليالينا 80 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.