تفاصيل وموعد انطلاق العرض الثاني لمسلسل بـ 100 وش

تنطلق أولى حلقات العرض الثاني لمسلسل "بـ100 وش"، ابتداء من الأحد المقبل علي قناة "mbc 1"، في تمام الخامسة مساءً.

تدور الأحداث حول سكر -

نصابة محترفة - يتم النصب عليها من قِبل عمر - نصاب محترف ايضًا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر.

المسلسل بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، شريف دسوقي، لؤي عمران، شريف الدسوقي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبوذكري.