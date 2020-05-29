الليلة.. الكينج محمد منير يحيي حفلا غنائيا أون لاين

يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفل غنائي كبير، اليوم الجمعة 29 مايو، لايف على قناة احد شركات الاتصالات عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" في تمام

الساعة العاشرة مساء.

ومن المقرر أن يقدم الكينج خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها

ويتفاعل معها الجمهور منها : "ياطير ياطاير، ربك لما يريد، صوتك، في عشق البنات، صوتك.. وأخرون.

ويذكر ان طرح مؤخرا الكينج محمد منير اغنية" مهموم" كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.