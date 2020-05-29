يوسف الخال ونيكول سابا يخرقان الحجر المنزلي.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - خرق الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ وزوجته الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​، الحجر المنزلي وظهر معاً خلال تجولهما في أحد الشوارع.

ونشر يوسف عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مع نيكول التي إرتدت كمامة واقية، في حين لم يلتزم يوسف بها.

وكانت نيكول سابا قد عبّرت عن غضبها من سوء الأوضاع فى لبنان، قائلة: "ما يحدث هو موت بطيء للشعب، موت للأعصاب وللدماغ وللأحلام وللآمال.. وبلبنان عم ينلعب على هالشي كتير منيح وعم بتمّ استغلال موضوع كورونا لأشياء سياسة أخرى. قرّبت الأمور تتوضّح وتنفجر".

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