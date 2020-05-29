ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة السورية ​سارة فرح​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "يا خسارة" عبر "يوتيوب"، والتي هي من كلمات مصطفى زمزم، والحان وتوزيع ناصر الأسعد.

ويقول مطلع الأغنية:"إنسى يا قلبي هيدا نصيبك من الهوى ، اه من الهوى ودّع حبّك ماعدنا نرجع سوا ، نرجع سوا ولا كان عالبال تبكّيلي عينيّ شو غيّر الأحوال تا جرحك علم فيّ".

وسارة كانت حققت جماهيرية كبيرة خلال مشاركتها في برنامج "ستار أكاديمي" عام 2011، إذ أنها لفتت إنتباه المشاهدين بأدائها لأغنيات مميزة، فكانت وقفة سارة الاولى على المسرح مع الفنانة الراحلة وردة الجزائرية حيث قدمتا أغنية "حرمت احبك".

بعد ذلك غنّت لأم كلثوم وصباح ونجوى كرم ورويدا عطية.

وبعد خروجها وقفت على مسرح دار الاوبرا المصرية، وغنّت لأم كلثوم بمناسبة ذكرى وفاتها، كما أحيت بعدها العديد من الحفلات فأولها في عام 2011، حيث حلت ضيفة في برنامج "ديو المشاهير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سارة فرح تطرح أغنيتها الجديدة "يا خسارة"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.