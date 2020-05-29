ميرنا وليد - بيروت - لازالت الفنانة ​ماجدة الرومي​ تتلقى إتصالات تعزية بزوجها السابق ​أنطوان دفوني​، الذي توفي منذ حوالى الأسبوعين، وهو والد إبنتيها هلا ونور، اثر ذبحة قلبية حادة، وتم تشييع جثمانه في جناز أقيم في 18 من الشهر الجاري في كنيسة مار ميخائيل النهر الأشرفية وووري الثرى في مدفن العائلة فيها..

وبسبب كورونا اقتصر حضور الجناز على العائلة الصغيرة، فكانت هناك السيدة ماجدة الرومي محتضنة إبنتيها في مواجهة ألم فقدان والدهما.

موقع الخليج 365 يتقدم بالتعزية من هلا ونور ابنتي الفقيد ومن والدتهما السيدة ماجدة الرومي بأحر التعازي.

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كانت هذه تفاصيل خبر ماجدة الرومي مستمرة بتلقي التعازي بوالد إبنتيها "أنطوان دفوني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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