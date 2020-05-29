بشرى تدافع عن محمد رمضان بعد هذا الإتهام

ميرنا وليد - بيروت - دافعت الفنانة المصرية بشري عن الفنان المصري ​محمد رمضان​، بعد الهجوم الذي تعرّض له بسبب الفيديو الذي نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه الممثل الإسباني الذي جسد دور Arturo Román، في المسلسل الشهير ​La Case De Papel​، وهو يقدم له التهاني بعيد ميلاده.

وقالت بشرى: "فين المشكلة؟؟؟ هو مش دفع؟؟ ولا ضحك عليهم ومدفعش؟؟ مش دي خدمة متاحة للجميع إنه يستخدمها؟؟ وشركة لها علامة مائية ومسجلة وقانونية؟؟ .. إللي عايز الفنان ده أو غيره يعمله فيديو يستخدم نفس الخدمة ويدفع تمنها.. مش شايفة داعي لكل هذه الضجة.. وأنا أقول هذا الكلام وأنا أعتبر من مهاجمينه.. عيد ميلاده وأهدى نفسه هذا الفيديو عادي.. إذا أردنا أن ننظر للجانب الايجابي للموضوع هو أن هذا الممثل الإسباني الآن أصبح يعرف أن هناك فنان مصري اسمه محمد رمضان وربما تكون هذه بادرة تشجعه على المعرفة أكثر بنجوم مصريين آخرين وهذا أكيد أفضل من أن تكون معلومات الأجانب عن العرب إنهم إرهابيين ورجعيين ومتطرفين بل هذا يؤكد أننا ندفع أموال لترويج الفن والتعريف بانفسنا ولا ندفع هذه الأموال لتمويل الإرهاب وداعش وغيرها من الانطباعات المعروفة سلفا عن العرب..".

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