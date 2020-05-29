زاهي صفية يطرح أغنيته الجديدة "صرتي ماضي".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​زاهي صفية​ أغنيته الجديدة "صرتي ماضي"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية باللهجة اللبنانية، وهي تحمل اللون الكلاسيكي الشعبي اللبناني، من كلمات محمد علي عثمان، ألحان زاهي صفية، وتوزيع عامر منصور.

وتمنى زاهي على متابعيه البقاء في المنزل، والوقاية للحد من إنتشار فيروس كورونا، وعدم الخروج الا للضرورة القصوى.

وكان زاهي أيضاً قد طرح مؤخراً أغنية "خلينا بالبيت"، من كلمات ربيع راجع وألحانه، دعماً منه لحملة "خليك بالبيت"، من أجل حثّ المواطنين على البقاء في منازلهم، لمحاربة الفيروس.

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