كريس هيمسوورث يمارس هواية التزلج على المياه مع إبنه.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - مارس النجم العالمي ​كريس هيمسوورث​ رياضة التزلج على المياه، يوم أمس في بارين باي.

النجم البالغ من العمر 36 عاماً، كان برفقة أحد إبنيه التوأم تريستان وساشا البالغين من العمر 6 سنوات.

يذكر أن لدى كريس أيضاً ابنة هي انديا، تبلغ من العمر 8 سنوات، من زوجته إليسا باتاكاي المرتبط بها منذ 10 سنوات.

يذكر أن كريس هيمسوورث تحدث مؤخراً عن تفاصيل علاقته بشقيقه ليام. وفي التفاصيل، قال إن ليست هناك منافسة بين الأخوة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحياتهم المهنية: "أشعر أن علاقتنا هي نفسها كما كانت دائماً، الا أن الناس يحاولون دوماً مقارنة أدائنا ببعضنا، ويصورون علاقتنا على أنها قائمة على المنافسة الشرسة، وأننا نحسد بعضنا على الادوار التي يتلقاها كل منا".

وأضاف كريس :"نجتمع دائماً في المنزل ونلعب الكريكيت أو كرة القدم، أو نهب الى الشاطئ لركوب الأمواج... نعم، هناك تنافس بيننا الا أنه صحي جدا".