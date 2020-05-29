حسن البلام يُرزق بمولودته الأولى ويطلق عليها إسماً مغربياً- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل الكويتي ​حسن البلام​ عن إستقباله مولودته الأولى التي أطلق عليها إسم "مزيان" والتي هي كلمة مغربية وتعني الحسن أو الجميل، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة، وعلّق عليها :"((الـحَمْدُ للـهِ الَّذِي بِنِعْمَتهِ تَتِمُّ الصَّالِـحَاتُ)) رزقني الله سبحانه وتعالى بمولودة نسأل الله تعالى أن يجعلها من الصالحات وأن تقر عيني بشوفتها وشوفت أهلي وديرتي وربعي ونسأل الله تعالى أن يعجل بفرج هذه الغمة عن هذه الإمة الحمدالله على كل حال".

وكان البلام قد تزوج العام الماضي من فتاة خارج الوسط الفني، في أجواء هادئة وبحضور عدد من الأصدقاء والمحبين؛ وهنأ الفنان فهد البناي زميله حسن البلام بالزواج، ونشر صورة من عقد القران الذي كان أحد الشهود عليه.

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