هذا ما كشفه أحمد العوضي عن زوجته ياسمين عبد العزيز

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وكشف العوضى، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، حقيقة الفيديو المتداول له مع طفل سورى يدعى “موسى”، مؤكدا إنه بطبعه يحب الأطفال، وهذا الطفل بشكل خاص الذى التقاه على الحدود السورية اللبنانية أثناء تصوير مسلسل الاختيار.

وتابع: موسى أكتر طفل حبيته فى حياتى.. وأنا قررت أنى لما أخلف هسمى أبنى موسى، ليسأله الإعلامي وائل الإبراشي حول موافقة الفنانة ياسمين عبد العزيز عن ذلك، ليرد قائلا: اه موافقة.

واعترف العوض بولادة قصة الحب بينه وبين ياسمين عبد العزيز في كواليس تصوير مسلسلهما “لآخر نفس” الذي عرض بموسم دراما رمضان 2019، مؤكدا أنه يحبها من قبل أن يشاهدها ويعمل معها، ويراها طوال الوقت النجمة الأهم في مصر.

يذكر أن العوضي وياسمين عبد العزيز أعلنا زواجهما مطلع شهر مايو الجاري، بعدما قاما بتغيير حالتهما الاجتماعية على موقع الفيس بوك لتصبح متزوج بدلا من أعزب، وبعدها تلقيا التهاني من نجوم الوسط الفني.