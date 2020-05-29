ترامب يهدد بارسال الجيش لقمع الاحتجاجات في مينيابوليس

كتب امير فتحي في الجمعة 29 مايو 2020 01:07 مساءً - وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات لعمدة مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، التي تشهد احتجاجات عارمة، متهما إياه بالافتقار إلى مؤهلات القيادة.

وهدد الرئيس الامريكي بإرسال قوات من الجيش الى المدينة للتعامل مع الاحتجاجات قائلا: “لا يمكن الوقوف والتفرج على ما يجري في مدينة أميركية رائعة، مينيابوليس”.

وتابع ترامب: “الافتقار التام للقيادة، إما أن يقوم عمدة اليسار الضعيف جدًا، جاكوب فراي بعمله والسيطرة على المدينة، أو أرسل الحرس الوطني وأقوم بالمهمة بشكل صحيح”.

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وتشهد منيابوليس، وعدة مدن أخرى في الولايات المتحدة منذ يومين احتجاجات عارمة إثر مقتل رجل أربعيني أسود على يد شرطة المدينة الثلاثاء.

وأشعل متظاهرون النار في مبنى الشرطة في منيابوليس، بينما تحاول السلطات الأمنية هناك عدم الاحتكاك بالمتظاهرين، وفق ما قال مراسل شبكة “سي أن أن” الإخبارية.