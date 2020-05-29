ياسمين صبري بفستان تايجر مع زوجها احمد ابوهشيمة

كتب امير فتحي في الجمعة 29 مايو 2020 01:07 مساءً - شارك رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة متابعيه على انستغرام صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين صبري أثناء قضائهما إجازة العيد.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة ترتدي فستان تايجر باللون الأصفر وتفاعل الجمهور بكل كبير مع هذا المنشور متمنين لهم عيد سعيد .

يذكر ان ياسمين صبري قد ارتدت في حفل الخطوبة فستان “تايغر”،وهو ما أثار الجدل حينها اذ أن البعض سارع إلى مقارنة إطلالتها بإطلالة الفنانة هيفا وهبي طليقة أبوهشيمة التي كانت قد ارتدت نفس الفستان في صورة جمعتها به سابقًا.