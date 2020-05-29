“وإذا الشَّدائِدُ أَقبَلت بِجُنُودِها” بصوت مصطفى الاغا

كتب امير فتحي في الجمعة 29 مايو 2020 01:07 مساءً - يٌعرف الاعلامي مصطفى الاغا بطريقة القائه ودائما ما يشارك متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع يلقي فيها قصائد او مقولات جميلة. وقد نشر مصطفى الاغا مؤخرا مقطع فيديو القى فيه القصيدة التالية: وإذا الشَّدائِدُ أَقبَلت بِجُنُودِها والدَّهرُ من بعدِ المسَرَّةِ أوجعك Advertisements لا تَرجُ شيئاً من أخٍ أو صاحِبٍ أَرأيتَ ظِلَّك في الظَّلامِ مشى معك؟ وارفع يديكَ إلى السماءِ ففوقها ربٌ إذا ناديتهُ ما ضيعك

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