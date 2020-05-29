شكل شيرين يثير التساؤلات حول حملها مجددًا

متابعة بتجـــــــــرد: فوجئ متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة للفنانة المصرية شيرين أثارت الكثير من التساؤلات وبدت فيها وهي تقف إلى جانب أحد الأطباء.

وأشارت الكثير من تعليقات هؤلاء إلى أنها اكتسبت الوزن الزائد ولفت بعضهم إلى أن هذا قد يعود إلى حملها خصوصاً أنها بدت في الصورة بلوك طبيعي مرتدية فستاناً واسعاً.

ومما كتب في التعليقات: “شكلها حامل” و”كيوت وبسيطة وطالعة طبيعية ” و”أتوقع حامل مبروك شيرين” و”مصورة مع دكتور يعني إيش ؟” و”شكلها حامل. كذا الي تحمل وجهها يمتلي”.

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ولم يعرف تاريخ التقاط الصورة كما لم توضح الفنانة حقيقتها على أي من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويذكر أنها علقت من خلال حسابها على “تويتر” مؤخراً على الأعمال الرمضانية معربة عن إعجابها ببعضها. وفي هذا السياق غردت: “وعاجبني جداً جداً مسلسل “النهاية” ومبروك ليوسف الشريف وكل القائمين على المسلسل. بس أنا عندي مشكلة، أي حد جديد هقابله هضطر أبص على قفاه الأول لو لاقيته معندوش زرار، يبقى إحنا كده في أمان”.

وأضافت: “كل التقدير والاحترام لكل الفنانين اللي شاركوا في مسلسل “الاختيار” لتجسيدهم شخصيات دفعت التمن روحها علشان تحمينا. هم دول رجالة بلدنا اللي لازم فعلا نحتزي بيهم”.