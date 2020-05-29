بلقيس.. الوجه العربي الوحيد في هذه الحملة العالمية

متابعة بتجـــــــــرد: عبّرت النجمة بلقيس فتحي عن سعادتها الكبيرة بعد اختيارها الوجه العربي الوحيد ضمن كوكبة من النساء الاستثنائيات في العالم للمشاركة في الحملة العالمية لمجوهرات بياجيه الآن في امريكا، بريطانيا، الصين، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، استراليا، تايوان، اسبانيا، إيطاليا، الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.

وأكدت بلقيس أنها فخورة بتمثيل العرب بهذه الحملة العالمية، واعدة الجمهور بأن القادم أجمل.

ومن بين النساء اللواتي شاركن في الحملة الى جانب بلقيس فتحي، جيسيكا شاستين، كونستانس وو، أوليفيا باليرمو، سينثيا اريفو، أريان فيليبس وكارينه مارتن، شيفا سافي، تشن مان، كونغ هيو جين.

نذكر أن بلقيس الجمهور كانت قد اطلقت في أبريل الفائت أغنية “أرجوك” برؤية وتوزيع جديدين، وهي من كلمات احمد العلوي، الحان احمد الهرمي وتوزيع سيروس. الأغنية هادئة، سعت بلقيس الى ادخال البيانو والجيتار اليها وقدمتها للجمهور بقالب جديد لافت.

وفي زمن كورونا، أكدت بلقيس في مقابلة مع مايا دياب أنها لم تتمكن من رؤية والدتها بفعل التزامها بالحجر المنزلي، خاصة ان والدتها موجودة في الامارات وهي تعيش في “جدة” مع زوجها وطفلها.