وائل جسار بـ“ما تغيبش ثواني” يحقق مليون مشاهدة في أيام

متابعة بتجـــــــــرد: بعد خمسة أيام على طرح كليب “ما تغيبش ثواني” للنجم اللبناني وائل جسار، حقق العمل أكثر من مليون مشاهدة في أول تعاون يجمع “جسار” مع شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز”.

والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرد فادي حداد وقد تم تصويره في لبنان بعد فترة تحضيرات دامت لعدّة أسابيع.

جدير بالذكر أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” كانت قد وضعت كافة إمكانيتها ليبصر هذا العمل النور بطريقة راقية وضخمة تليق بإسم الفنان وائل جسار الذي يعتبر من أهم الأصوات في لبنان والعالم العربي، وبإسم شركة الانتاج الرائدة في الأعمال الغنائية المصورة في الوطن العربي.

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