هناك أدوار في أفلام مهمة صنعت نجومية أبطالها الذين أدوها بإتقان لا يمكن أن نتخيل أحدا آخر يقترب من تلك الشخصيات أو أدائها المقنع. ولكن في بعض الحالات فإن هذه الأدوار كان قد اختير لها في البداية نجوم آخرون، تنازلوا عن أداء الدور لأسباب مختلفة.

وحصرت مجلة EW الأمريكية المختصة بأخبار المشاهير، أبرز الفنانين الذين فوتو على أنفسهم، أدوارا سينمائية مميزة، لظنهم في البداية أنها لا تناسبهم، أو لأسباب أخرى مثل انشغالهم بأعمال فنية كانت أكثر أهمية بالنسبة لهم من وجهة نظرهم حين عرضت عليهم هذه الأدوار.

أبرز 10 فنانين تخلوا عن أدوار صنعت نجومية آخرين

في التقرير التالي تستعرض مجلة EW الأمريكية أبرز 10 نجوم اقتربوا من أداء أدوار سينمائية، لا يمكنك تخيلهم بها الآن:

1- جوليا روبيرتس وكيت بلانشيت: فيلم Closer

وبدأت المجلة القائمة، بالنجمة جوليا روبيرتس، التي كشفت في حوار سابق لها مع مجلة EW، أن دور "آن" الذي جسدته في فيلم Closer، عرض في البداية على النجمة الأسترالية كيت بلانشيت، وأوضحت جوليا في حوارها مع المجلة أن سبب رفض كيت لأداء الدور، أنها كانت حديثة الولادة في ذلك الوقت وتهتم بمولودها الجديد.

2- ميلي بوبي براون ودافني كين: فيلم X-Men: LOGAN

ومن بعدها جاء بالقائمة، شخصية X-23 من فيلم LOGAN التابع لعالم أبطال X-MEN، التي كان من المفترض أن تجسدها في البداية نجمة مسلسل STRANGER THINGS ميلي بوبي براون بدلا من "دافني كين" التي أدت الدور مع النجم هيو جاكمن، وقالت مجلة EW أن سبب عدم قيام ميلي بالدور أن الشركة المنتجة فضلت "دافني" لأدائه، أكثر منها.

3- كريستين دنست وسكارليت جوهانسن: فيلم Jumanji

ومن مفاجأت هوليوود بهذه القائمة، الدور الذي جسدته النجمة كريستين دنست في فيلم المغامرات الشهير Jumanji عام 1995، كان قد عرض في البداية على النجمة الكبيرة سكارليت جوهانسن، غير أن الدور ذهب في النهاية لدنست، لأدائها المميز قبل ذلك في فيلم Interview with the Vampire.

4- أنجلينا جولي وجوين ستيفاني: فيلم Mr & Mrs Smith

وأحد الأدوار المميزة في تاريخ النجمة أنجلينا جولي، في فيلم Mr. and Mrs. Smith مع زوجها النجم براد بيت، وذكرت مجلة EW الدور عرض في البداية على النجمة "جوين ستيفاني"، التي رفضته لرغبتها في صناعة أفلام موسيقية أكثر.

5- إيدي ريدمان وآدم درايفر: فيلم Star Wars: The Force Awakens

وفي العام الماضي، كشف النجم إيدي ريدمان، أنه فشل في تجربة أداء دور "كيلو رين"، في فيلم Star Wars: The Force Awakens، إذ فشل في أداء صوت التنفس المميز لشخصية Darth Vader، حتى ذهب في النهاية للنجم، "آدم درايفر".

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6- إيما ستون وإيما واتسون: فيلم la la land

من المفاجآت أيضا التي احتوتها هذه القائمة، أن الدور الذي جسدته النجمة إيما ستون وحصدت عنه جائزة أوسكار أفضل ممثلة بدور رئيسي بالفيلم الأيقوني la la land، كانت الأقرب لأدائه في البداية النجمة إيما واتسون، ولكن حال دون نيلها للدور انشغالها بتصوير النسخة السينمائية الحية من فيلم ديزني "الجميلة والوحش".

7- كريس إيفانز وجون كرازينسكي: شخصية Captian America

مفاجأة أخرى كشفت عنها مجلة EW ضمن هذه القائمة، وهي شخصية كابتن أمريكا الشهيرة من عالم أبطال مارفل، التي جسدها النجم كريس إيفانس، فإن الدور قد عرض أيضا على النجم جون كرازينسكي الذي لم ينجح في تجارب الأداء ولم يقنع بنفس القدر الذي ظهر به إيفانس.

8- توم هدلستون وكريس هيمسورث: شخصية Thor

من كان ليصدق، أن "لوكي" كان يمكن أن يكون "ثور"، وهو ما كشفت عنه قائمة EW بذكرها أن النجمة توم هدلستون الذي جسد شخصية "لوكي" بعالم أفلام مارفل، قام في البداية بتجربة أداء لشخصية "ثور"، قبل أن يحصل على الدور في النهاية النجم كريس هيمسورث.

9- إيملي بلنت وسكارليت جوهانسن: شخصية Black Widow

ضمن عالم أفلام مارفل أيضا، كشفت المجلة ضمن قائمتها عن مفاجآة أخرى، وهي أن النجمة إيملي بلنت، كانت أول من عرض عليها دور الأرملة السوداء، نتاشا رومانوف، الذي أبدعت به النجمة سكارليت جوهانسن.

وقالت المجلة إن إيملي كانت الخيار الأول لمخرج فيلم iron man 2 الذي شهد الظهور الأول لشخصية الأرملة السوداء، غير أن جدولها المزدحم من الأعمال الأخرى حال دون قيامها بالدور.

10- ويل سميث (مرتان): كيانو ريفز وجيمي فوكس: Matrix وDjango Unchained

في ختام القائمة جاء النجم ويل سميث، الذي لم يهدر النجم ويل سميث فرصة ذهبية واحدة بل اثنتين، فكان من الممكن أن يجسد شخصية نيو بطل ثلاثية "ماتريكس". وما زالت أسباب عدم تقديم سميث الدور غير معروفة، لكن جسدها في النهاية النجم كيانو ريفز.

وتكرر الموقف مع فيلم "Django Unchained" للمخرج كوينتن تارانتينو، الذي ذهب به الدور في النهاية للنجم جيمي فوكس.



