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May 29, 2020
بعد أسبوع على اعلان النجم التونسي صابر الرباعي أنه رُزق بطفلة ثالثة من زوجته اخلاص جنيفان، اطلت الأخيرة عبر حسابها على موقع انستغرام، شاكرة كل من بارك لها على مولودتها “شابة”.
وقالت اخلاص: “أحب أن أشكر من كل قلبي الناس الذين باركوا لي من عائلتي وعائلة زوجي وأصدقائي من قريب ومن بعيد بمناسبة ولادة ابنتي ربي يبارك لي فيها ويجعلها من الذرية الصالحة وربي يحفظ لكم صغاركم”.
وتعتبر الطفلة “شابة” هي الثالثة لصابر الرباعي من زوجته اخلاص بعد “أمير” و”جود هادي”.
نشير ان صابر الرباعي واخلاص جنيفان قد توجا قصة حبهما بالزواج في مطلع عام 2013.
نذكر ان “الرباعي” لديه ولدين من زوجته الاولى ويدعيان اسلام وصفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وضع طفلتها بأيام، زوجة صابر الرباعي تنشر هذه الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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