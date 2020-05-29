لطيفة خاضت مغامرة كبيرة وهذه نتيجتها

تستعد الفنانة التونسية لطيفة لطرح أغنية جديدة بعنوان “للشمس” خلال الأيام القليلة المقبلة وهي من كلمات ياسين الحمزاوي، الحان وتوزيع امين القلسي.

الأغنية سجلتها لطيفة في الأشهر الماضية ما بين تونس ومصر، حيث اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة في الاستديو أثناء وضع صوتها على الاغنية. مؤكدة ان تنفيذ العمل كان بالنسبة لها مغامرة كبيرة.

وأشارت لطيفة في لقاء مع “انسايدر” الى أنها كانت تستعد لطرح باقي أغنيات ألبومها ولكن غيّرت رأيها وقررت ان تقدم عملاً معبراً من الأجواء الراهنة التي يعيشها العالم حيث أن الأغنية تتضمن أملاً وتفاؤلاً فيها حب للشمس بعد ظلام.

وكانت لطيفة قد أطلقت في الأشهر الماضية أغنيات ألبومها “أقوى واحدة” تباعاً منها: ملكة بيك، أنا عشت عمري، أقوى واحدة، دمرت اللي ما بيتدمر، حب بيغير ملامح، زيدي، كن جميلاً، ما تقربليش، انت ياه، وغيرها.