ماغي بوغصن قرب جيسي عبده في محنتها

نشرت الممثلة ماغي بوغصن صورة قديمة لها تجمعها مع صديقتها المقربة وزميلتها جيسي عبده بعدما فُجعت الأخيرة في الأيام الماضية بوفاة والدها بسبب حريق اندلع في منزله اودى بحياته.

أرفقت ماغي الصورة بكلام مليء بالدعم والمواساة والمحبة لصديقتها، وقالت: ” ستعود الضحكة لتزيّن وجهك وروحك تعلمين لماذا؟ لأنّك مؤمنة ومُحبة وطاقة جميلة ولأنك أطيب قلب.. بحبك من قلب قلبي”.

ماغي كانت قد استقبلت جيسي في مطار رفيق الحريري الدولي وذلك أثناء عودتها من دبي الى لبنان عقب احتجازها هناك بعد اغلاق المجال الجوي بين البلدين بسبب كورونا.

وكانت جيسي عبده قد نعت والدها بتغريدة جاء فيها: “كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين ؟؟؟ اااااخ بكير يا بيي بكير كتير يا أبو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك!!! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما أنت”.