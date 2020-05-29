باميلا أندرسون تبحث عن الزوج السادس بهذه المواصفات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية باميلا أندرسون الجدل لسنوات بسبب زيجاتها المتعددة، وآخرها زواجها من منتج الأفلام الأمريكي جون بيترز لمدة 12 يومًا فقط وما أعقب ذلك من تبادل الاتهامات بينهما، كما أنها تصدرت غلاف مجلة Playboy 14 مرة، أكثر من أي امرأة أخرى في تاريخ المجلة.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت النجمة الكندية البالغة من العمر 52 عامًا إنها حريصة على الزواج مرة أخرى، على الرغم من تاريخها المتقلب، أي أنها تبحث عن الزوج السادس.

وأضافت :"مرة واحدة فقط، من فضلك، يا إلهي، أعلنت مرة أخرى فقط"، في إشارة إلى أنه تريد الزواج للمرة الأخيرة.

وعن مواصفات شريك حياتها، قالت لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنها تؤمن بالأمانة والحنان والأصالة وهذا كل ما تريده في زوجها القادم.

وأصرت باميلا أندرسون أن زواجها من بيترز لم يكن زواجًا، حيث لم يكن هناك حفل زفاف أو أي شيء، فكان زواجًا على الورق فقط، ووصفته بـ "مجرد لحظة صغيرة"، وأضافت: "كنت في الهند، بعد 24 ساعة رأيت جون، كان الأمر مثل الزوبعة الصغيرة، وانتهى الأمر بسرعة كبيرة، ولم يكن هناك شيء، ولا شيء جسدي.. إنها مجرد صداقة".

واعترفت أنها وبيترز كانا صديقين لسنوات ولم يحدث تحطيم لقلوبهما بعد الانفصال، إلا أنها كشفت أنها ليست على اتصال حاليًا به.

كان قد تزوج الثنائي في حفل في ماليبو بكاليفورنيا في شهر يناير، بعد مواعدة الزوجين لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، وانفصلا بعد 12 يومًا فقط.

وتزوجت باميلا لأول مرة في عام 1995 من عازف الطبول تومي لي وانفصلا بعد ثلاث سنوات وأنجبا ولدين.

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وفي عام 2006، تبادلت النذور مع الموسيقي الأمريكي كيد روك ولكنها قدمت طلبًا للطلاق بعد أربعة أشهر عقب إجهاض طفلهما.

وتزوجت من لاعب البوكر المحترف ريك سالومون مرتين، المرة الأولى في عام 2007 ومرة أخرى في عام 2014.

وكان قد تزوج المنتج بيترز من هنريتا زامبيتيلا من عام 1962 حتى عام 1966، والممثلة ليزلي آن وارن من عام 1967 حتى عام 1977، والمنتجة كريستين فورسيث من عام 1987 إلى عام 1993، كما أنه دخل في علاقة تجارية وشخصية طويلة مع المغنية باربرا سترايساند في السبعينيات والثمانينيات.

وفي فبراير، تردد أن بيترز، 74 عامًا قام بخطبة امرأة تدعى جوليا بيرنهايم عقب أيام من انفصاله عن باميلا.

وفي ذلك الوقت، تبادل بيترز الاتهامات مع زوجته السابقة بشأن أسباب انفصالهما، واتهمها بيترز باستخدامه لسداد ديونها البالغة 200 ألف دولار.

وكانت قد ردت أندرسون على هذه التقارير وتوجهت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتكشف أنها تشعر "بالخيانة" جراء هذه التصريحات.

وكتبت أندرسون: "نحصل جميعًا على حصتنا في هذا العالم المجنون.. طالما نتصارع فنحن على قيد الحياة وطالما أننا ندرك الجنون نحن عقلاء".

وأضافت :"من الأفضل أن نشعر بالخيانة من ألا نثق، من الأفضل أن نكون بخيبة أمل من عدم الحب".