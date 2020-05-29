شكران مرتجى تستذكر نضال سيجري في ذكرى ميلاده بكلمات مؤثرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بكلمات مليئة بالدفء والحنين لإحدى القامات الفنية التي ساهمت في صناعة الدراما السورية، والتي كان أحد نجومها ونجوم الكوميديا على مر السنوات السابقة، وجهت الفنانة السورية شكران مرتجى رسالة بمناسبة عيد ميلاد النجم السوري الراحل نضال سيجري.

ونشرت مرتجى عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك فيديو تضمن مجموعة صور للفنان الراحل، معلقة على الفيديو بصوت يملؤه الحزن بمناسبة هذه الذكرى قالت من خلاله: "كل عام وأنت معنا كل عام وأنت الذاكرة كل عام وأنت بقلوب يلي بيحبوك كل عام وأنت بكل بيت سوري، ياريتك معنا لحتى تشوف سوريتنا عم تتعافى نضال سيجري كلنا شتقنالك".

وكتبت مرتجى في تعليق على الفيديو قائلة: "في ذكرى ميلاد صديقي الجميل نضال سيجري هذه هديتي ككل عام ودعوات وفاتحه أدعو له بالرحمه أحبتي. نضال سيجري مارح أنساك. صديقي الوحيد كل عام وأنت حي في القلب وكثر من الأحياء ماتوا 28/5/١٩٦٥".

وتفاعل عدد كبير من النجوم والفنانين والمتابعين مع الفيديو معتبرين أن الراحل نضال سيجري فنان لايتكرر، وأن الفنانة مرتجى أثرتهم بصوتها وحزنها ووفائها له.

نضال سيجري

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تخرج الفنان نضال سيجري من المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو من مواليد 1965 في مدينة اللاذقية، أصبح عضواً في نقابة الفنانين السوريين في عام 1991، متزوج من الكاتبة سندس برهوم وله ولدان، وبعد استئصال حنجرته لإصابته بالمرض العضال ظهر في آخر اعماله بدور صامت بمسلسل "الخربة" في عام 2012، وتوفي بعد معاناة طويلة مع المرض عام 2013.

كان للسيجري بصمة في الكثير من الأعمال المسرحية، منها أرامل عالبسكليت 2008، وحمام بغدادي 2007 من إخراج جواد الأسدي وأصوات الأعماق وغيرهم العديد، ووقد أخرج للمسرح الجامعي في اللاذقية مسرحية "نيغاتيف" سنة 2010.

من أعماله السينمائية "الطحين الأسود 2001 والعريضة فيلم قصير 2004 وحادثة على الطريق 2007 ورقصة الغراب فيلم قصير 2008 وخلف الاسوار فيلم قصير 2009 وسيلينا 2009".

ومن أعماله التلفزيونية "مرايا 2003 والإنتظار 2006 وأهل الغرام عام 2006 وزمن العار 2009 وبيت العيلة 2001، الفصول الأربعة ج1 1999، وغيرهم العديد.

وقد حقق الفنان سيجري بصمة كبيرة من خلال الأعمال التي قام بتقديمها خلال مسيرته الفنية الكبيرة في سورية والوطن العربي بقيت عالقة إلى يومناً هذا في أذهان المشاهدين، وكان أبرزها المسلسل الشهير "ضيعة ضايعة" للمخرج الليث حجو من خلال شخصية "أسعد" الطيبة والعفوية التي كانت بمثابة تذكار تركها النجم السوري الراحل لجمهوره ومحبيه، والتي تحصد أعداد هائلة من المتابعات في كل مرة يعاد عرض العمل فيها عبر الشاشات التلفزيونية.