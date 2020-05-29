جيهان خماس: الله يعطيهم قلب الحيوان.. فمن قصدت بكلامها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

فاجأت الممثلة المغربية "جيهان خماس" جمهورها بنشر صورة عبر خاصية الستوري في حسابها على إنستغرام تعلن خلالها عن فقدانها لقطها، لافتة إلى أنه يحمل في رقبته كل المعلومات الضرورية لمن يجده كي يستطيع التواصل معها واعادته.

أصيبت الممثلة جيهان خماس بنوبة من البكاء والتوتر نتيجة فقدان هذا الحيوان الذي يعيش في منزلها منذ حوالي السنتين، مؤكدة أنها كانت مصرة على إيجاده وإعادته سالمًا إلى المنزل، إذ عمدت الى البحث عنه سيرا على الأقدام تارة وهي توزع صوره وتارة أخرى بالسيارة، إلا أنها عجزت عن إيجاده على الرغم من مساعدة أصدقائها في عملية البحث.

ولاحقًا، تفاجأت ليلًا بأنه كان يختبئ خائفًا في مكان داخل المبنى الذي تقطن به، مؤكدةً انها شعرت باستعادة روحها التي فقدتها، موجهة رسالة إلى الأشخاص الذين استهزأوا من البوست الذي نشرته للاعلان عن اختفائه، متمنية لو كانوا يملكون قلب حيوان لكانوا أدركوا معنى الطيبة والوفاء.

من جهة ثانية، خاضت جيهان خماس هذا السباق الرمضاني من خلال مسلسل " يادلي يا انا" الذي هو من إنتاج شركة مروى غروب وعرض عبر قناتها الخاصة.

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وكان عملًا بطابع كوميدي سلس يعرض الواقع الحياتي في ظل الحجر المنزلي والمشاكل التي تقع بين الزوجين اللذين أجبرا بهذه الجائحة على البقاء سويا طيلة النهار.

تجدر الاشارة، الى أن الممثلة المغربية جيهان خماس كانت قد شاركت في وقت سابق بمسلسل «الباشا» الذي هو من إنتاج شركة «مروى غروب» لصاحبها المنتج مروان حداد، ومن بطولتها وبطولة النجم السوري رشيد عساف ونخبة من الممثلين.

ولفتت الممثلة جيهان خماس بأدائها التمثيلي المميّز انتباه المشاهدين والمنتجين في دورها الذي أبدعت فيه في مسلسل «كلّ الحبّ كلّ الغرام» وفي «زوجتي أنا»، كما استحوزت على اهتمام المشاهدين في الدور الذي تجسّده وهي راقصة في الكباريه، الذي يتردد عليه الباشا، وتريد الانتقام منه، وتعمل على إيقاعه في شباكها من خلال تجسيدها لشخصية شوكت.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الممثلة المغربية جيهان خماس، إذ تحدثت عن انهيارها لفقدان حيوانها الأليف وكيفية إيجاده.