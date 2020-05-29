أحمد شيبة يُؤكّد أنّه لم يكسب مِن مشاهدات أغانيه على الإنترنت

أكد الفنان أحمد شيبة أنه لم يكسب من وراء مشاهدات أغانيه على الإنترنت، بالرغم من أن أكثر من أغنية له كانت "تريند" لفترة طويلة، دون أن ينتبه لذلك.

وقال أحمد شيبة خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، إنه لم يكن يعلم شيئا عن الإنترنت أو الصفحات وما إلى ذلك، لكنه سينشئ في الفترة المقبلة صفحة يجمع فيها أغانيه القديمة والجديدة، ويخرج عليها في بث مباشر كما يفعل آخرون، خاصة وأن أغنيته "آه لو لعبت يا زهر" مثلا حققت حتى الآن 350 أو 360 مليون مشاهدة، بينما تتحول إلى "تريند" أي أغنية تحقق 50 أو 100 مليون مشاهدة، هذا بخلاف أغنيات أخرى كانت "تريند" لفترة طويلة، مثل "يعلم ربنا"، و"شبرقة"، و"الدنيا ماشية بضهرها"، أما "آه لو لعبت يا زهر"، فهي ملك "السبكي"، وهو لا يكسب من مشاهداتها.

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