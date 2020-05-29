كاتبة "هاري بوتر" تنشر حكاية جديدة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من بيروت: تبدأ الكاتبة البريطانية جوان رولينغ المعروفة برواياتها الخيالية عن هاري بوتر، في نشر أبواب من حكايتها الجديدة The Ickabog.

أفادت بذلك الكاتبة في مدونتها على "تويتر" مشيرة إلى أن هذا المؤلف مكتوب منذ 10 أعوام ولا علاقة له بمجموعة الرواية عن هاري بوتر.

تبدأ الكاتبة البريطانية جوان رولينغ المعروفة برواياتها الخيالية عن هاري بوتر في نشر أبواب من حكايتها الجديدة The Ickabog. حسبما جاء في مدونتها على "تويتر"، مشيرة إلى أن هذا المؤلف مكتوب منذ 10 أعوام ولا علاقة له بمجموعة الرواية عن هاري بوتر.

وقالت:" كتبت منذ 10 أعوام حكاية خيالية لا علاقة لها بمؤلفاتي الأخرى وأسميتها بـ The Ickabog، وأردت نشرها، ثم أجلت النشر لأنتهي من كتابة الروايات عن هاري بوتر. وكان طفلاي قارئين وحيدين لهذا الكتاب غير المنشور إلى حد الآن".

Advertisements

وقد نشر موقع theickabog.com الإلكتروني 8 فصول من الحكاية الجديدة. وسينشر الموقع كل أسبوع بابا واحدا من الكتاب. كما أطلق مسابقة للرسم.

وتروي الحكاية قصة ولد يدعى، برتي بيميش، وإله المستنقعات "إيكابوغ" الذي يأتي بمآس كثيرة لسكان المملكة السعيدة.

وقالت الكاتبة إنها قررت نشر الحكاية على الإنترنت هدية للأطفال والمراهقين الذين اضطروا لقضاء الوقت معزولين عن أصدقائهم في الحجر الصحي. وأوضحت أن الموقع الإلكتروني سينهي نشر الحكاية في نوفمبر المقبل، ثم ستصدر نسخة ورقية وصوتية للحكاية. وأعلنت رولينغ أنها ستتبرع بالإيرادات الناتجة عن صدور الكتاب.

لقراءة الرواية إضغط هنا