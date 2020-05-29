دومينيك حوراني تطلق أغنية "بس تعا" من الحجر المنزلي

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"الخليج 365" من بيروت: ‎تستعد النجمة دومينيك حوراني لإطلاق أغنيتها الجديدة "بس تعا" والتي أطلقتها حول الحجر المنزلي، وتُعد تلك الأغنية هي التعاون الأول لها مع الشاعر فادي أسعد عن موضوع الكورونا.

‎وقامت دومينيك حوراني بتصوير الأغنية بكاملها من خلال هاتفها الجوال ذاتيًا خلال ثلاثة أيام، حيث حرصت دومينيك أن يتماشى مع مبادئ التباعد الاجتماعي، حيث كانت معظم اللقطات التي تهر في الكليب من داخل منزلها.

‎الأغنية من تأليف فادي أسعد، وتوزيع الموسيقار فادي السيد من جدة، ومكس و ماستارينج إيلي سابا من دبي، ومونتاج فؤاد السيد من برشلونة ، بإشراف جان متري من بيروت.

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