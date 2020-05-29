ربيع بارود يطلق "أكيدي"..وهذا ما قاله عن الوضع الحالي!

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"الخليج 365" من بيروت: أصدر الفنان الشاب ربيع بارود أغنية منفردة جديدة عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب بعنوان "أكيدي"، وقد سبق وأطلق قبلها أغنية خاصة بفيروس كورونا.

"أكيدي" هي أغنية باللهجة اللبنانية من ألبوم "بالمختصر" المتوقع أن تصدر جميع أغنياته تباعاً حتى نهايه الصيف الحالي. تحمل الأغنية الطابع الرومانسي الراقص الذي يتميز بتأديته ربيع، وهي من كلمات فادي سلمان، ألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر. وقد لاقت أصداء ايجابية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

يؤكد ربيع في هذا السياق أن التفاؤل والإستمرارية في الحياة بظل هذه الظروف القاسية هما كل ما يحتاجه الإنسان لتخطي هذه المرحلة الدقيقة، مشيرا الى أنه يسعى دائما للمساهمة ولو بشكل بسيط في إدخال الفرح الى قلوب الناس.

يذكر أن ربيع قد أطلق أيضا أغنية خاصة بكورونا وهي من كلمات وألحان أحمد عبد النبي وقد حققت نجاح مميز ولاقت أصداءً واسعة وإيجابية عبر مواقع التواصل الإجتماعي وكان ربيع قد وجّه من خلالها رسالة أمل بطريقة طريفة داعياً المواطنين الحجر الصحّي في منازلهم.

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