محمد خيري "أستاذ الغرام" من جديد!

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق النجم محمد خيري أغنية "استاذ الغرام" عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب، للمرة الثانية على التوالي ولكن بتوزيع وموسيقى جديدة.

وفي التفاصيل، أعاد النجم محمد خيري غناء وطرح أغنية "أستاذ الغرام" التي سبق وطرحها في مايو 2016 بتوزيع جديد تحت اشراف الموزع ميشال فاضل، فقد تسنت الفرصة مجددا لمتابعي محمد ومحبيه الإستمتاع بهذه الأغنية التي شكلت نقطة تحول كبيرة في مسيرته الفنية حيث لاقت تفاعل كبير منذ طرحها في العام 2016. أما النسخة الجديدة منها فقد حظيت بإقبال كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تحقق نسب مشاهدات عالية منذ اللحظات الأولى لإطلاقها.

يعتبر محمد أن هذه الأغنية كانت بمثابة إنطلاقة فعلية لمسيرته في عالم الفن ويؤكد أن طرحها مجدداً سيعطي الإغنية حقها الكامل آملاً أن يستمتع الجمهور بلحنها وتوزيعها الجديدين.

صدرت "أستاذ الغرام" على طريقة "ليريك فيديو" وهي من كلمات منير بو عساف، الحان نهاد النجار وتوزيع ميشال فاضل وانتاج شركة هيومانجمنت.

يذكر ان محمد خيري قد طرح مؤخرا فيديو كليب لأغنية "الحق عليك" وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، وتسجيل استوديو هادي شرارة. أما الكليب فهو من إخراج روي عقيقي وانتاج شركة هيومانجمنت أيضا.

أما في ما يخص مشاريعه القادمة، يستعد محمد خيري لمشروع فني كبير سيبصر النور قريباً.

