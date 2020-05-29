شبكة OSN تعرض الموسم الثاني من مسلسل "رامي"

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت شبكة OSN عن استعدادها لعرض الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي رامي الذي أنتجته شبكة هولو، حيث سيعود الممثل رامي يوسف الحائز على جائزة Golden Globe بدوره الذي لاقى استحسان النقاد. وسيتم عرض كافة حلقات المسلسل بشكل حصري على شبكة OSN ابتداءً من 29 مايو، بالتزامن مع توقيت عرضها الأصلي في الولايات المتحدة.

وتدور حلقات المسلسل العشرة حول رحلة رامي حسن، وهو شاب مصري- أمريكي من الجيل الأول يعيش في ولاية نيوجيرسي المقسّمة سياسياً، حيث يطرح المسلسل مفهوماً جديداً يسلط من خلاله الضوء على التحديات التي تواجه الفرد الذي يقع ضحية التناقضات بين سلوك المجتمع المحافظ والتفكير المتحرر للجيل الجديد. وفي الموسم الثاني، يتعمق رامي في رحلته لفهم نفسه، ليجد مجتمعاً مسلماً ويتبنى التزاماً أعمق بإيمانه ومعتقداته.

المسلسل من بطولة الممثل رامي يوسف الحائز على جائزة Golden Globe لأفضل ممثل في مسلسل كوميدي تلفزيوني، والممثل ماهرشالا علي الحائز على جائزة الأوسكار وبمشاركة عدد من الممثلين أمثال شادي ألفونس، ومحمد عامر، وهيام عباس، وعمرو واكد، ومي كالماوي، وروزالين البيه، وديف مرهج ، وليث نقلي وستيف واي.

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت رولا كرم، نائب رئيس قسم الاستحواذ والمحتوى العربي في شبكة OSN: "يسعدنا للغاية عرض الموسم الثاني من مسلسل رامي على شبكة OSN، بعد الأصداء الإيجابية الكبيرة التي حصدها من جمهورنا خلال فترة عرض الموسم الأول. ويأتي تقديم أعمال عالمية وحائزة على جوائز مثل مسلسل رامي لدعم مهمتنا في توفير محتوى متميز يلامس واقع جيل الألفية في منطقتنا ويحظى بإعجابهم". وأضافت: "يقدم مسلسل رامي المنظور العربي- الأمريكي الذي يفهمه الكثير من جيل الألفية، حيث يطرح التحديات اليومية التي تواجه الجيل الثاني من العرب المغتربين".