فيديو.. حمدى الوزير.. سلامتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان الكبير حمدى الوزير بعد إجرائه عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة، لاستئناف تصوير أحداث دوره فى مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد"، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويجسد ضمن أحداثه شخصية رجل ممن ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو "طلحة بن خويلد الأسدى".