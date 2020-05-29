شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جمهور الكينج محمد منير على موعد مع حفل لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الكينج محمد منير، اليوم الجمعة، حفل لايف، بمشاركة المطربتين نوران أبو طالب ودينا الوديدى، فى تمام الساعة 10 مساء، حيث طرح الحساب الرسمى للكينج على "إنستجرام" برومو حفله المقبل، والذى سيقدمه عبر قناته الخاصة بـ"يوتيوب"، وعلق "راح أغنى.. استنونى بكرة الجمعة الساعة 10 مساء".

واحتفلت دينا الوديدى بمشاركة منير الحفل فى تدوينة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وقالت: "النهاردة حابة أشارككم لحظة مميزة أوى.. وزى حلم كبير وشرف ليا.. وهو أن أكون ضيفة من ضيوف لايف حفل منير مع أجمل موسيقيين مصر".

وأضافت دينا: "مش بس عشان منير بالنسبة ليا وزى كل جيلى شكل كتير فى وعى وتجربتى الموسيقية على مستويات كتير منها اختلافه وتطوره وأفكارة وحبه للى بيعمله ورحلته.. بس كمان عشان منير بشكل شخصى هو من أجمل وأكتر الفنانين المتواضعين واللى روحهم مليانة حب وموسيقى من اللى ممكن تقابلهم فى حياتك".

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بينما كتبت نوران عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "الأيام اللى فاتت كانت زى الحلم وأجمل مع كل أغنية بتفاصيلها وكل حكاية ملهمة"..

وتابعت: "أظن إني هاخد وقت كبير عشان أقدر أحكى عظمة كل لحظة وعن هذا الفنان والإنسان الجميل، ‏‎فخورة وفرحانة فرحة كبيرة إني هشارك في حفلة الكينج".

منير أجرى عدة بروفات للحفل الذى يُبث من منزله فى العاشرة مساء الجمعة، بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، وذلك بمشاركة مجموعه من أعضاء فرقته الموسيقية، وهم: شريف نور "كيبورد وقيادة الفريق"، حازم عبد القادر "درامز"، نور عاشور "ساكسفون"، اوسو "ليد جيتار" ، وأحمد نظمي "باص جيتار".ويقدم منير للمرة الأولى إحدى أغانيه بمشاركة الملحن وعازف الجيتار سامر جورج.

وكان الكينج محمد منير أجرى جراحة دقيقة فى العظام وكللت بالنجاح التام ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته، وأكد منير أنه حاليا يتواجد فى منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعى تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعى بسبب وباء كورونا.