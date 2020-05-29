شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. ماذا قدم زكى طليمات للمسرح وما أشهر أدواره فى السينما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من صغره كان غاوى تمثيل، هكذا عرف الفنان العظيم زكى طليمات الذى ولد فى مثل هذه اليوم، ويعتبر من أهم رواد المسرح المصرى بل والعربى، فقد برع كممثل ومخرج ومترجم أيضا، وخلال مشواره الفنى قدم الكثير والكثير للمسرح المصرى، فقد عشق الفن منذ طفولته وشارك فى جمعية أنصار التمثيل، وعندما قامت الدولة بعمل مسابقة فى التمثيل شارك فيها على الفور، وحصل على المركز الأول وسافر على إثرها لفرنسا فى بعثة لتعلم التمثيل والإخراج.

عندما زار دنى دينيس رئيس الكوميدى فرانسيز مصر تحدث عن التخطيط بالارتقاء بالمسرح المصرى، وكان أهم ما أوصى به هو وجود معهد لتعليم فنون التمثيل فى مصر، ومن هنا تبني طليمات فكرة إقامة المعهد وحمل مسؤلية ذلك على عاتقه، إلى أن أعلنت جريدة روز اليوسف فى منتصف أبريل عام 1930 عن إقامة معهد لفنون التمثيل، وقد تم إنشاؤه بالفعل فى نفس العام، لكنه لم يستمر سوى عام واحد، وأغلق بعد ذلك وتم افتتاحه مرة أخرى عام 1944 وكان طليمات مديرا له وأضاف إليه أقساما أخرى، كما أنشأ المسرح القومى ليحارب من خلاله الرأسمالية.

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خلال مسيرة زكي طليمات الفنية قدم الكثير من الأعمال الناجحة والتي استطاع من خلالها أن يترك أثرا عظيما، من خلال بصمته الإبداعية في أعماله، حيث أبدع في مجال الإخراج المسرحي وقدم لنا عدة مسرحيات هي "أهل الكهف ، إبن جدا ، صقر قريش ، ومضحك الخليفة أبو دلامة ، المنقذة ، وفي التمثيل شارك في العديد من الأفلام أهمها نشيد الأمل ، العامل ، وأخرهم الناصر صلاح الدين الذي يظل دور آرثر الذي قدمه معلق في الأذهان إلي الأن ، وترجم طليمات العديد من الروايات منها مسرحية الجلف لتشيكوف ، والوطن لسارود ، والمعركة لفروندي ، كما حصل خلال مسيرته علي جائزة الدولة التشجيعية والتقديرية في مجال الفنون الأدبية .