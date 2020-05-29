شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما: كل سنة وأنتى أحلى حاجة يا ميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان على ربيع وزوجته ندى محمود بعيد ميلاد ابنتهما مليكة، اليوم الجمعة 29 مايو، ونشر كل منهما صورة تجمعه بطفلتهما على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ووجها التهنئة لابنتهما الصغيرة التى تبلغ من العمر عامين فقط، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم من العام 2018.

ونشر على ربيع صورته بجوار ابنته، عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها، "عيد ميلاد الميكا.. كل سنة وأنتى طيبة وعقبال مليون سنة يا حبيبتى"، فيما نشرت ندى محمود صورة أخرى مع ابنتها عبر حسابها الشخصى على التطبيق ذاته وقالت فى تعليقها، "كل سنة وأنتى كل حاجة وأحلى حاجة.. ربنا يخليكى ليا يا عيونى ربنا يحفظك ويحميكى ليا.. ويارب اللى جاى يكون أحلى لينا وبينا.. بحبك يا ميكا".

يشار إلى أن الفنان على ربيع كان قد استعرض مهاراته الكروية و"تنطيط" الكرة، خلال كواليس تصوير مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض مؤخرا خلال موسم دراما رمضان 2020، وشاركه بطولته الفنان مصطفى خاطر، ونشر ربيع، فيديو وهو يستعرض مهاراته الكروية عبر حسابه على تويتر، صحبه بتعليق: "من كواليس مسلسل عمر ودياب.. الخطيب ده ولا إيه".

من ناحية أخرى، قال على ربيع، أثناء لقائه مؤخرا فى برنامج "الحياة اليوم"، إنه كان يحلم بأن يكون لاعب كرة مشهور فى أحد أندية الدرجة الأولى لكنه فشل فى كل الاختبارات التى تقدم لها، لذلك قرر أن يلعب مصارعة رومانى مثل جده وبعض أفراد عائلته الذين كانوا أبطال فى المصارعة، لذلك أتخذ اللاعب الدولى كرم جابر مثالا له وتمنى أن يصل إلى الأولمبياد مثله ولكنه فشل أيضا، وهو ما دفعه للاتجاه إلى التمثيل الذى كان يحبه أيضا، أما النجم مصطفى خاطر، فقال إنه فى بداية حياته عمل نجار موبيليا وأستورجى ونقاش واستمر فى مهنة النقاشة فترة كبيرة وفى بعض الأحيان كان يعمل بالنهار بالنقاشة وفى المساء يعمل ممثل.

Advertisements

مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى، وكان يُعرض المسلسل على قناتى ON والحياة.