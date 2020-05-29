صورة| هكذا احتفل علي ربيع بعيد ميلاد ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان علي ربيع، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته عبر حسابه على انستجرام.
ونشر ربيع، صورة تجمعه معها، وعلق: "عيد ميلاد الميكا.. كل سنة وانت طيبة وعقبال مليون سنة يا حبيبتي".
وهنأه عدد من الفنانين بعيد ميلاد ابنته ومنهم، طارق الابياري فكتب: "ما شاء الله.. ربنا يحفظكوا يا حبيبي، وكل سنة وهي طيبة"، فيما كتبت إيمي طلعت زكريا : "ما شاء الله".
يذكر أن علي ربيع، شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "عمر ودياب"مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من الفنانين الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.
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