بعد نصيحة نشرها عن "كورونا".. شريف منير يوجه رسالة لأصحاب الكلام "السخيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان شريف منير، على توجيه رسالة إلى جمهوره بتوخي الحذر في ظل انتشار وباء كورونا، وزيادة أعداد المصابين منه.

وكتب منير، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "سرير البيت أفضل من سرير المستشفى.. وضيق الرزق أفضل من ضيق التنفس، والحظر في بيتك مع أولادك أفضل من العزل لوحدك.. فقط قل الحمد لله".

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وأضاف: "الأعداد بتزيد.. لازم ناخد بالنا وما ننساش".

ووجه منير، رسالة لمنتقديه، قال فيها: "أنا شفت البوست ده، لقيت إنه كلام منطقي.. حبيت أعرضه عليكم، وبقوله لنفسي قبل ما بقوله ليكم، اللي عايز يفهم الكلام وياخد باله يعمل بيه، واللي مش عاوز براحته هو حر.. لكن اللي هيقول كلام سخيف وبايخ زي.. قول لنفسك، قول لفنانين اللي بيسافروا ويصيفوا... وانت تعرف ايه عن ضيق الرزق انت وامثالك، والكلام الرزل ده، ما يدخل على الصفحة ويروح ربنا يسهله، وياريت يقول عشان أعمله بلوك واخلي صفحتي نضيفة".

يذكر أن شريف منير شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "ونحب تاني ليه " مع ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام.