لهذا السبب لا ينشر أحمد السعدني صورًا جديدة على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان أحمد السعدني، على السخرية من نفسه، من خلال مشاركته جمهوره بصورة له.

ونشر السعدني، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مفيش أي صور جديدة لأني فعلا مبغيرش هدومي غير كل أسبوع مرة".

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدرالدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجي ومها سليم.

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