39 عاماً على رحيل عمر خورشيد

يمر اليوم 39 عاماً على رحيل عازف الجيتار الأشهر والمؤلف الموسيقى والممثل عمر خورشيد والذى تميز بموهبة فذة فى العزف على الجيتار وابدع فى العزف فى حفلات أم كلثوم وعبدالحليم حافظ من ينسى عزفه المنفرد فى أغنيات أم كلثوم. أغدا ألقاك ودارت الأيام والحب كله ومن أجل عينيك. وليلة حب. وعزفه الرائع

فى أغنيات العندليب عبدالحليم فى أغنيات زى الهوى وموعود. وحاول تفتكرنى وأى دمعة حزن لا.

وربما لا يعلم الكثيرون أن فايزة أحمد وزوجها الموسيقار محمد سلطان هما من اكتشفا عمر خورشيد فى نهاية الستينيات من القرن حيث كانا يتناولان العشاء فى أحد

مطاعم منطقة الزمالك وكان عمر خورشيد يعزف وعلى الفور اتفقا معه أن يشارك بالعزف على الجيتار فى أغنية خليكوا شاهدين، وانطلق عمر خورشيد فى عالم النجومية.

وقام ببطولة العديد من الأفلام السينمائية منها العاشقان، ابنتى العزيزة. العرافة. حتى آخر العمر. دموع فى ليلة الزفاف. جيتار الحب، كما وضع الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأفلام ورحل فى حادث سيارة عام 29 مايو 1981 عن عمر ناهز 36 عاماً.