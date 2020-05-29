مها محمد توجة رسالة قوية لجمهورها بعد إصابة نجلها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة الكويتية مها محمد عن إصابة نجلها فيصل، بفيروس كورونا. وقالت عبر حسابها الشخصي في سناب شات،"حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا، وهو زارع كلى دعواتكم لا تنسونا بدعائكم".



وأضافت الفنانة الكويتية: "اللهم إني استودعتك ولدي فيصل أنت الذي لا تضيع ودائعك". دعواتكم لا تنسونا بدعائكم".وأضافت الفنانة الكويتية: "اللهم إني استودعتك ولدي فيصل أنت الذي لا تضيع ودائعك".

وكان نجل مها محمد ، قد أجرى سابقا عملية زرع كلى، وهو ما يجعل إصابته بكورونا تشكل خطرًا عليه.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الخميس، تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 24 ألفا و112. قد أجرى سابقا عملية زرع كلى، وهو ما يجعل إصابته بكورونا تشكل خطرًا عليه.وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الخميس، تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 24 ألفا و112.

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