يسرا مطلوبة على جوجل: هبوس كل أصحابي

أشعلت الفنانة يسرا، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في مصر والمملكة العربي السعودية، وذلك بعد أن أعلنت كواليس جديدة عن مسلسلها في الموسم الرمضاني الماضي خيانة عهد.

وقالت الفنانة يسرا عندما ظهر فيروس كورونا لم تفكر لحظة في الاعتذار عن تكملة المسلسل، واعتبرت أن المسلسل مهمة رسمية، وذلك لأن الفنان

مثله مثل موظف البنك أو صاحب الفرن، وقالت: "طالما ورائي الكثيرون الذين يأكلون العيش من هذه المهنة فلا مجال للاعتذار، وقد تم عمل جميع الاحتياطات من جانب شركة الإنتاج".

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وعن الحظر المنزلي قالت: "لم يكن عندي أي مشكلة بسبب الحظر المنزلي عقب انتهاء المسلسل، فأنا

بيتوتية بطبعي طالما لم يكن هناك عمل أحب أن أجلس في المنزل، وأتمنى أن يتمتع الجميع بتلك الفترة بالتقرب من عائلتهم وأولادهم وأزواجهم، فتلك الفترة جعلتنا نشعر بكم النعم الذي أنعم الله علينا بها، وأول شيءٍ سوف أفعله عندما تنتهي الكورونا هبوس كل أصحابي ".

وأشاد رواد السوشيال ميديا بفن يسرا ومواقفها وحديثها حيث قالوا: "دمتي ملكة وكبيرة طول العمر، كوليبترا الفن في هذا الزمان، يسرا أثبتت انها لا تنتهي أبدًا".