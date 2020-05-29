هكذا يقضي جاستين بيبر وقته في الحجر المنزلي..بالصور

ميرنا وليد - بيروت - عاد النجم العالمي ​جاستين بيبر​ إلى لوس أنجلوس في 21 ايار/مايو بعد فترة عزل طويلة في كندا مع زوجته العارضة ​هايلي بالدوين​.

ورصدت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً لبيبر وهو يمارس هواية لعب كرة السلة في منزله في بيفرلي هيلز يوم أمس.

وكان بيبر البالغ من العمر 26 عاماً يرتدي تي شيرت مكتبوب عليها إسم أغنيته Yummy.

وكان جاستين بيبر قد خضع لجلسة تصوير، ويظهر فيها وهو يجلس على الصخور على الشاطئ والطقس غائم.

قالت هيلي مؤخرًا إنها تصنع بعضًا من "ذكرياتها المفضلة" أثناء الحجر الصحي مع جاستن.

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