ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة ​سكارليت جوهانسون​ في نيويورك يوم أمس حيث أنها كانت تتسوق المواد الغذائية.

وكانت سكارليت بمفردها، وغاب عنها خطيبها الممثل الاميركي ​كولين جوست​.

والتزمت سكارليت بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث أنها وضعت الكمامة.

وكانت سكارليت قد أجلت حفل زفافها من جوست البالغ من العمر 37 عاماً، بسبب فيروس كورونا.

وكان جوست قد صرّح سابقاً عن زواجه من سكارليت قائلا:" "سأتزوج وهذا شيئا جنونيا، كنت أخشى الزواج بشدة وظللت هكذا لفترة طويلة، لأنه عندما أتحدث إلى شخص تزوج للتو أو على وشك اتخاذ الخطوة يصبح الامر بالنسبة لي مثل يا إلهي لابد أن اقدم على هذه الخطوة ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟، عندما أتحدث إلى شخص متزوج منذ 5 سنوات ينصحني بالتمهل في الأمر وأن أمامي حياة بأكملها.. لا تنجب أطفالا إنهم الأسوأ، ولكن عندما قابلت سكارليت تغير كل شيء".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا..سكارليت جوهانسون نكاد لا نعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.